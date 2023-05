Sindrome di Sanfilippo: dare una speranza a decine di bambini

E' una prova durissima quella cui vanno incontro ogni giorno i genitori dei bambini affetti dalla Sindrome di Sanfilippo, dal nome dal medico che per primo - 60 anni fa - individuò questa malattia genetica rara e senza cura, che - complice l'assenza di un enzima per eliminare una molecola di zucchero - attacca il cervello portando i bimbi alla morte in poco tempo.

A Napoli, con il supporto dell'Università della Campania Vanvitelli, per la prima volta esperti e genitori a confronto per sostenere la ricerca. Un lavoro paziente, una rete di genitori accanto ai ricercatori, per dare una speranza futura e sostenere il presente di decine di bambini.

Nel servizio, le interviste a Giuseppe Ricco, papà di una bimba affetta da sindrome di Sanfilippo, alla ricercatrice Angela Lombardi ed a Katia Moletta, presidente dell'Associazione Sanfilippo Fighters.