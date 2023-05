Amalfi, maxi-festa in piazza per lo scudetto del Napoli

Un tripudio di bandiere, sciarpe e striscioni. Un pomeriggio scandito da cori da stadio e dagli inni che hanno accompagnato il Napoli nella sua cavalcata trionfale.

Amalfi, che in queste settimane si è colorata d'azzurro, con vicoli, piazze e balconi addobbati a festa, ha voluto tributare il suo omaggio ai Campioni d'Italia. Entusiasmo alle stelle. Ai residenti si sono uniti i tifosi e gli appassionati provenienti dai comuni limitrofi( Ravello, Praiano, Atrani) e i tantissimi turisti italiani e stranieri che in questo periodo affollano le località della Costiera. Un fiume di centinaia di persone che ha attraversato il corso principale, partendo dalla Valle dei Mulini. Il clou dell'evento davanti alla scalinata del Duomo di Sant'Andrea. Poi la festa è proseguita in piazza Municipio con il taglio di due mega torte realizzate per l'occasione e con lo scudetto numero tre in bella evidenza.