Dia scatenato, ma la Fiorentina agguanta il pari nel finale: 3-3

All'Arechi la Curva Sud Siberiano ricorda con uno striscione Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito a morte il 3 maggio 2014 a Roma. Comincia così il match tra Salernitana e Fiorentina. Granata subito col piede sull'acceleratore. Scatenato Boulaye Dia che si invola sulla sinistra, entra in area, e di destro trafigge Terracciano. Non si fa attendere la reazione dei Viola. Cross dal fondo di Dodò, palla per la testa di Nico Gonzalez che realizza la rete del pareggio. Il primo tempo si chiude sull' 1-1.

Nella ripresa lo spartito della gara non cambia, con la Salernitana proiettata in attacco. E' ancora Dia, con un'azione personale, a regalare una gioia al popolo granata. Gli ospiti però non mollano. Bonaventura, subentrato a Castrovilli, serve Ikonè che salta Ochoa e insacca la palla del 2-2. Le squadre giocano a viso aperto. Mazzocchi entra in area, Terracciano lo atterra. Pezzuto assegna il penalty. Dal dischetto Dia non sbaglia e si porta a quota 15 nella classifica marcatori. Ma non è finita. Biraghi batte una punizione dal limite dell'area. Il suo tiro teso non lascia scampo a Ochoa e fissa il punteggio sul 3-3.