Montefalcione: cade cellulare in vasca da bagno, 16enne muore folgorata

Sarà l’autopsia a fugare ogni dubbio, ma la tragica dinamica della morte di Maria Antonietta Cutillo, sedicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, è apparsa subito chiara agli operatori del 118 arrivati a soccorrerla: folgorata nella vasca da bagno, mentre parlava al cellulare con un’amica, la prima a lanciare l’allarme. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 19.30. Le ustioni che sarebbero state trovate su una mano inducono a pensare che l'apparecchio, con il caricabatterie collegato alla presa elettrica, possa essere scivolato in acqua innescando il cortocircuito fatale. La procura di Avellino ha aperto un’inchiesta: disposto il trasferimento della salma all’ospedale Moscati di Avellino in attesa degli accertamenti medico-legali. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Maria Antonietta frequentava il secondo anno in un istituto alberghiero, e sperava di diventare una brava cuoca. Nel giorno dei suoi funerali sarà proclamato il lutto cittadino