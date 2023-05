Pedersen vince a Napoli, oggi la Capua-Gran Sasso d’Italia

La sesta tappa del Giro d’Italia, con partenza e arrivo a Napoli, è andata a Mads Pedersen, bravo a bruciare sul traguardo il friulano Jonathan Milan. In maglia rosa, con 28 secondi di vantaggio sul favorito Evenepoel, resta il norvegese Andreas Leknessund che oggi - nell’ultima frazione con protagonista la Campania (si parte da Capua) - dovrà difendersi nella prima vera tappa di montagna. L’arrivo in salita in Abruzzo, a Campo Imperatore, farà selezione.

Nel servizio le interviste a Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers), Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi