Alta tensione all'ospedale Pellegrini, giovane ricoverato familiari inferociti

Momenti di tensione all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per le proteste dei familiari di un giovane di 20 anni ricoverato a seguito di un incidente stradale di cui è rimasto vittima col suo scooter in via Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine sembra che il giovane stesse impennando con la moto quando è caduto rovinosamente sull'asfalto procurandosi diverse lesioni. Sul posto subito il 118: il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Alcune persone, familiari e amici del ferito, hanno aggredito con schiaffi e pugni i sanitari dell'ambulanza salendo a bordo del mezzo di soccorso. Il ferito, che ha subito un grave trauma toracico, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni vengono giudicate critiche. All'esterno del Vecchio Pellegrini si è radunata una piccola folla inferocita di familiari e amici del ragazzo. Il personale del drappello di polizia del Vecchio Pellegrini ha chiamato rinforzi. Auto e cellulari della polizia in presidio della struttura sanitaria, decine di agenti impegnati a contenere le intemperanze di questo capannello di persone. Sul posto anche il direttore generale della Asl Na1 Ciro Verdoliva. Al momento la situazione sembra sotto controllo ed è stata riportata la calma. Non si registrano feriti o danni alla struttura. Il ragazzo dopo l'intervento è stato trasferito all'Ospedale del Mare.