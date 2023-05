Sono state 1100 le morti bianche in Italia, il 10% in Campania. L'Inail in tour per presentare il piano triennale per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel servizio le interviste ad Andrea Tardiola Direttore Generale INAIL, Adele Pomponio Direttore Vicario INAIL Campania, Giuseppe Cantisano Direttore Ispettorato Interregionale lavoro sud Italia.