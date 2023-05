Al Mann boom di visitatori in una stagione di capolavori, da Picasso allo scudetto

Intorno al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, i simboli della città in festa per lo scudetto. All'ingresso il capolavoro realizzato dalla squadra dialoga con quelli dell'arte, che richiamano un numero impressionante di turisti con un boom senza precedenti. Settantamila nel solo mese di aprile, pari al 58 per cento in più rispetto allo scorso anno.

Il museo dei record supera se stesso anche grazie anche alla mostra che fino al 27 agosto racconta il rapporto tra le opere di Picasso e quelle della collezione Farnese che le ispirarono. E' l'unica dedicata in Italia al genio spagnolo a 50 anni dalla morte. Di grande richiamo anche anche la nuova collezione permanente “Campania al MANN” .Straordinari reperti provenienti dai depositi restituiscono il fascino delle città antiche, a partire da Ercolano, con l'impatto visivo che sculture e affreschi avevano sugli abitanti dell'epoca.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino la voce di Caterina Serena Martucci, dell'Ufficio Comunicazione del Mann.