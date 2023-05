Aumento Tari, Manfredi: "Non graverà sulle famiglie"

L'euforia dei commercianti napoletani per scudetto e pienone di turisti è stata smorzata direttamente da palazzo San Giacomo. Le associazioni di categoria sono furenti per il rialzo della tassa sui rifiuti stabilito dalla giunta Manfredi.

La Tari salirà del 20%, cittadini e commercianti pagheranno tra gli 80 e i 300 euro in più dall'anno prossimo, secondo stime dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti, pubblicate dal quotidiano “Il Mattino”. Un obbligo di legge, perché il ritocco sarebbe dovuto entrare in vigore già quattro anni fa ma fu sospeso a causa del covid. Una tagliola che si abbatterà sul commercio ma non sulle utenze domestiche: "Con un grande sacrificio, attingendo dal bilancio, daremo un bonus alle famiglie che compenserà completamente l'incremento dei costi", ha detto Gaetano Manfredi, sottolineando gli sforzi sul fronte dell'evasione e della costruzione di impianti che diminuiscano i costosi viaggi della spazzatura per lo smaltimento e il recupero.

Le dichiarazioni del sindaco arrivano in occasione della riattivazione della fontana donata dall'artista francese Daniel Buren alla città di Napoli nel 2004 e situata nel quartiere di Ponticelli a pochi metri dalla sede di Abc. Proprio il gestore del servizio idrico partenopeo si è impegnato nel recupero del bene, da anni in stato di abbandono: “Il recupero - ha detto Manfredi - è anche simbolo della ripresa di questo territorio, dove passerà il Giro d'Italia e riparte anche la fontana di Buren per dare un segnale di lavoro, impegno, attenzione verso questo quartiere su cui abbiamo tantissimi investimenti”.

"Abc deve essere sempre di più al servizio della città - ha dichiarato la presidente Alessandra Sardu - non solo attraverso i compiti legati alla gestione del sistema idrico integrato, ma vuole contribuire sempre di più alla riqualificazione di aree e quartieri realizzando interventi per migliorare il decoro urbano".