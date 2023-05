"Traiano Cup", trionfo di sport e solidarietà

Ai nastri di partenza c'erano anche Pasquale Foggia e Antonio Floro Flores. Gli ex calciatori, nati e cresciuti tra il rione Traiano e la Loggetta di Napoli, sono scesi in campo per l'avvio della seconda edizione della "Traiano Cup", torneo organizzato da don Giuseppe Carulli, sacerdote della parrocchia Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa. La competizione durerà fino al mese di giugno. Venti le squadre partecipanti.