Al via a Napoli la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro

Rappresentanti delle Istituzioni, professionisti del mondo della formazione, imprese e allievi a confronto per consolidare un legame per nulla scontato in un territorio segnato da disoccupazione e dispersione scolastica e in cui anche le persone inattive sforano la media nazionale. Domani si replica a Benevento presso la Rocca dei Rettori. Nelle settimane successive, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro toccherà le città di Caserta e di Avellino per poi concludersi a Salerno, presso il Teatro Augusteo, dal 19 al 21 ottobre.

Nel servizio le interviste a

Armida Filippelli - Assessore Formaz. Professionale Regione Campania

Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania

Riccardo Villari - Presidente Fondazione Idis Città della Scienza