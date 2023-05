Empoli-Salernitana, lunedì il posticipo salvezza

Un anno fa alla penultima giornata finì 1-1, con tanti rimpianti per i granata: lunedì, alle 18.30, Empoli-Salernitana varrà di nuovo un pezzo di salvezza ma stavolta con meno pressioni. Con cinque turni ancora da disputare le due squadre condividono il +8 sulla zona retrocessione: un vantaggio da difendere e se possibile incrementare sull’onda dell’entusiasmo. I toscani dell’ex Akpa Akpro contro il Bologna hanno ritrovato la vittoria che mancava da un mese. I granata vogliono allungare a undici la striscia record di risultati utili consecutivi. La conferenza stampa domenicale di Paulo Sousa, alle 12.30, dirà di più su una formazione che – considerati gli acciacchi di Candreva e Gyomber, le assenze dei lungodegenti Crnigoj e Fazio e quella per squalifica di Bradaric – garantirà l’imbarazzo della scelta solo nel reparto avanzato dove comunque sembra impossibile rinunciare a Boulaye Dia, insieme a Lautaro Martinez l’attaccante più in forma del campionato con cinque gol nelle ultime tre giornate e la storica tripletta alla Fiorentina che gli ha permesso di superare Di Vaio come bomber più prolifico di sempre della Salernitana in serie A