Napoli, il record dei 91 punti nel mirino

Dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Luciano Spalletti, il Napoli tornerà ad allenarsi domani nel centro sportivo di Castel Volturno. Da valutare le condizioni di Lozano, che ha subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro durante la partita con la Fiorentina.

I campioni d'Italia, dopo l'abbraccio con i tifosi domenica al Maradona e i festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto, vogliono onorare al meglio il finale del campionato che li ha resi assoluti protagonisti. E che conserva ancora spunti di interesse. Napoli capolista con 83 punti, nel mirino c'è ora il record di 91 punti centrato nella stagione 2017-2018, quando gli azzurri di Sarri conclusero il torneo al secondo posto. C'è poi la classifica dei marcatori. La guida Osimhen con 23 reti, ma Lautaro Martinez, a quota 19, cercherà fino all'ultimo di insidiare il primato del nigeriano. Quattro le partite che restano da giocare. Domenica alle 15 gli azzurri scenderanno in campo a Monza, poi il 21 il match in casa con l'Inter, a seguire la trasferta di Bologna, e infine la partita con la Sampdoria nello stadio di Fuorigrotta. Al termine della gara, la cerimonia con la premiazione ufficiale della squadra.