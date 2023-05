Nasce a Napoli il primo computer quantistico italiano

Marco Arzeo, 37 anni, guida il gruppo dei ricercatori che ha sviluppato un sofisticato computer quantistico, in grado di elaborare calcoli complessi in tempi record. La tecnologia è stata messa a punto dalla statunitense Seeqc. Il laboratorio italiano della società è ospitato all'interno del complesso universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio.

"Napoli ha una tradizione nell'ambito della fisica teorica e quantistica- spiega John Levy, CEO di Seeqc- La nostra collaborazione con la Federico II va avanti dal 2017, questo era il posto giusto per allestire un laboratorio all'avanguardia".