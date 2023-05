Tommaso Paradiso, ex frontman di Thegiornalisti, è la star del Festival Filosofico del Sannio

Ha radici campane, sua madre è di Ariano Irpino, ama Napoli, vi ha ambientato il video di Piove in discoteca. Ma questa volta Tommaso Paradiso, ex frontman del gruppo Thegiornalisti, è di scena dove non te lo aspetti. Chiude a Benevento il Festival filosofico del Sannio. 1200 studenti condividono in presenza, circa 10.000 in streaming il suo viaggio intorno all'idea di libertà.

Filosofia ma anche letteratura, teatro, lotta alle mafie. Umberto Galimberti, Dacia Maraini, Giovanni Impastato tra i protagonisti della nona edizione, seguita anche da scuole irpine e pugliesi mentre altre da Napoli si prenotano per la decima, perché il Festival, promosso dall'associazione Stregati da Sophia, è unico nel suo genere in Campania.

Nel servizio le voci del cantautore Tommaso Paradiso e della professoressa Carmela D'Aronzo, fondatrice del Festival.