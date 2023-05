L'album di Carlo e Camilla a Napoli. Antonio Pappano dirigerà l'orchestra del Coronation Day

Alla Gloriette, la villa di Posillipo confiscata al boss Michele Zaza, Camilla, all'epoca duchessa di Cornovaglia, posa per i fotografi sullo sfondo del Vesuvio. E' il primo aprile 2017. "Anche a me piacciono gli gnocchi e la pizza, dice ai bambini e ai ragazzi disabili. E alle volontarie che si occupano di migranti e vittime della criminalità: "Siete tutte donne coraggiose". Incontra Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista del Mattino ucciso dalla camorra. La coppia reale è arrivata in Italia per rinsaldare i rapporti con il Belpaese dopo la Brexit ma Carlo è in Veneto. Nel pomeriggio Camilla è in visita ad Ercolano che il 7 novembre 2002 fu l'ultima tappa della giornata del principe di Galles in Campania. Iniziata nell'aeroporto di Capodichino, proseguì tra arte e paesaggio, sulla scia dei viaggiatori inglesi del Grand Tour. Stregato dalla Baia di Ieranto, restaurata dal Fai, a Ischia Carlo visitò la Mortella, lo splendido giardino creato da lady Susana, moglie del compositore sir William Walton. Una sua marcia risuonerà nella cerimonia dell'Incoronazione che vedrà sul podio, unico con radici italiane tra i protagonisti, sir Antonio Pappano, il grande direttore oriundo del Sannio. I suoi suoi genitori emigrarono da Castelfranco in Miscano, dove sir Pappano torna ogni anno a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Benevento, e mai avrebbero immaginato che quel figlio geniale sarebbe stato scelto da re Carlo per l'appuntamento con la storia.