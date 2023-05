Acerra, uomo accoltellato dopo una lite. E' ricoverato in gravi condizioni

Prima ha aggredito un uomo, dopo poco è tornato sul posto è lo ha accoltellato. E' accaduto all'esterno di un bar ad Acerra, in provincia di Napoli. L'aggressore, un cinquantenne, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

A far scattare le indagini degli agenti del Commissariato locale era stata la segnalazione del ricovero presso la clinica "Villa dei Fiori" di una persona con una ferita d'arma da taglio e in pericolo di vita.

I poliziotti hanno accertato che l'uomo, un quarantenne, era stato accoltellato nei pressi di un bar poco distante da via Duomo. Utili alla ricostruzione dei fatti è stata la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina. E così gli agenti hanno accertato che l'aggressore, dopo aver avuto una violenta lite con la vittima, prima si era allontanato e poi era tornato, armato di coltello e l'aveva ferita con un fendente all'addome.