Bologna-Napoli, nel mirino il record dei 91 punti di Sarri

Sarà un Dall'Ara colorato d'azzurro quello che ospiterà il Napoli. Previsti oltre diecimila partenopei sugli spalti dello stadio di Bologna per la penultima di campionato. Nel mirino il record di punti ( 91) raggiunto dal Napoli di Sarri. Con due vittorie questa squadra lo supererebbe. Ma è anche sfida tra panchine. Luciano Spalletti contro Thiago Motta. Si fa anche il nome dell'argentino per la successione al toscano, anche se il più gettonato negli ultimi giorni resta quello di Luis Enrique. Stando ai rumors più insistenti, in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis ci sarebbe lui. Ma c'è tempo per programmare il futuro.

Nella gara con gli emiliani dovrebbe tornare in campo dal primo minuto il portoghese Mario Rui che oggi festeggia i suoi 32 anni. Poi formazione tipo con il tridente Kvaratskhelia, Politano, Osimhen, che cercherà di incrementare il bottino delle 23 reti segnate che lo incoronano al momento capocannoniere del campionato.