Il Napoli pensa al mercato, la Salernitana alla salvezza

Da Spalletti a Giuntoli, passando per Kim e Osimhen. I 25 giorni che separano il Napoli dalla fine del campionato sembrano destinati a ruotare intorno alle voci sul futuro di alcuni dei principali protagonisti della cavalcata tricolore più che sulle questioni di campo. Del tecnico di Certaldo aveva parlato il presidente De Laurentiis nel giorno della festa scudetto assicurandone la permanenza; sul direttore sportivo ha preso la parola l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, confermando l’interesse della Juventus. Non è troppo presto, evidentemente, per pensare al mercato e al modo per trattenere o rimpiazzare i calciatori più ambiti della rosa che intanto, dopo due giorni di riposo seguiti al successo sulla Fiorentina, sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la trasferta di Monza in programma domenica alle 15. Esattamente 24 ore prima scenderà in campo la Salernitana, reduce dal ko di Empoli che ha interrotto la striscia di dieci risultati utili di fila. All’Arechi, contro l’Atalanta, Paulo Sousa non avrà a disposizione lo squalificato Bronn, ma proverà a recuperare Gyomber e Candreva. Tra i bergamaschi, a un’ infermeria già piena si sono aggiunti anche Boga e Palomino