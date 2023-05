Roma-Salernitana 2-2, Paulo Sousa già pensa al futuro

Avanti due volte con Candreva e Dia, i granata subiscono i gol di El Shaarawy e Matic ma resistono e portano a casa un pareggio che vale il record di punti in una singola stagione di serie A. Con la salvezza già in tasca e in attesa del colloquio con il presidente Iervolino per chiarire il futuro, Paulo Sousa già pensa a come migliorare la Salernitana