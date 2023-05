Benevento, futuro incerto

Il futuro del Benevento calcio è un punto interrogativo. Oreste Vigorito già nell'estate dello scorso anno aveva concretamente manifestato la volontà di fare un passo indietro, poi il dietrofront e la ripartenza con l'auspicio di vivere un campionato tra le prime della classe. È finita esattamente al contrario, e nel peggiore dei modi, con un ultimo posto nel campionato cadetto che, dopo sette anni vissuti tra serie B e serie A, significa il ritorno in serie C.

Nel post-partita contro il Modena, il numero uno delle Streghe non si è sbilanciato sull'avvenire: “Se non capiamo le cause che hanno portato alla retrocessione, queste ce le porteremo dietro anche in serie C”, ha dichiarato, sottolineando che la squadra che è retrocessa, è costata venti milioni di euro, facendo intuire che l'approccio alla costruzione della rosa in futuro potrebbe cambiare radicalmente. Vigorito ha espresso insoddisfazione per il seguito che il suo Benevento ha avuto negli anni dalla città, culminati in questa stagione negli oltre settemila abbonamenti sottoscritti a cui però hanno fatto da contraltare le quattromila presenze in media allo stadio intitolato al fratello Ciro. Ma il presidente ha fatto anche un mea culpa: “Ho commesso l'errore di pensare che i collaboratori che avevo scelto fossero alla mia altezza e potessero sostituirmi”. Sono quattro gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina giallorossa: Fabio Caserta, Fabio Cannavaro, Roberto Stellone e Andrea Agostinelli. Al termine della sessione invernale di calciomercato, ha lasciato il club anche il direttore sportivo Pasquale Foggia.

Ora una difficile ripartenza dalla serie C, palcoscenico a cui gli appassionati di calcio sanniti non erano forse più abituati dopo aver visto il Benevento compiere imprese come quella dello Juventus Stadium, quando la squadra allora allenata da Pippo Inzaghi riuscì a battere i bianconeri.