"Devo la vita a tre donne: i medici che mi hanno salvato"

Intervista a Fabio Varrella, l'ingegnere rapinato lo scorso 29 marzo mentre faceva benzina tra via Brin e via Volta a Napoli da due malviventi che non hanno esitato a sparargli. “Sono salvo per miracolo, lo devo a tre donne chirurgo dell'ospedale del Mare di Napoli, all'ambulanza e ai carabinieri che sono subito intervenuti. A tutti dico grazie”. Varrella dice poi: “ Anche se nei giorni successivi ci ho pensato, non andrò via dalla mia città dove ci sono i miei amici e la mia famiglia. Voglio giustizia perchè ciò che è accaduto a me non capiti ad altri".