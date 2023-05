Stati generali dell'Ambiente, le strategie per la Campania

Agli Stati generali sull’Ambiente, in corso a Napoli, si parla di politiche sui rifiuti ma non solo. Per la Regione Campania e la sua giunta, l’occasione per fare un bilancio sulla rimozione delle ecoballe, sull’attuazione del grande progetto Fiume Sarno, sulla gestione della diga di Campolattaro. Ma c’è stato modo anche di approfondire temi come il recupero delle aree interne e dei borghi antichi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

E di mettere a fuoco le opportunità offerte dai “contratti di fiume”, sottoscritti da Comuni che condividono lo stesso bacino idrografico e magari la stessa comunità energetica. Fra le sfide da affrontare, il contrasto alla dispersione idrica e i piani per prevenire situazioni di emergenza come alluvioni ma anche siccità. Nel servizio l’intervista dell’inviato Geo Nocchetti a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente ed assessore all’ambiente della giunta regionale della Campania.