Ritratto di chi lascia la scuola: abita in periferia e vive in famiglie povere

Le scuole del territorio come motore della ricchezza educativa: l'uovo di colombo messo in movimento dai fondi del Pnrr per i patti educativi. A Napoli il Festival dello Sviluppo Sostenibile centra il fenomeno della dispersione scolastica che nelle periferie raggiunge picchi del 22%: la metà dei ragazzi che lasciano la scuola proviene da famiglie in povertà.

L'esempio da seguire è quello di dieci scuole che hanno già trasformato ambiente di apprendimento e formazione dei docenti. Il caso è raccolto in un dossier sulle buone pratiche scolastiche, presentato nell'ambito del Festival. I 500 milioni del decreto 170 del 2022 non erano destinati a tutte le scuole che ne avrebbero avuto bisogno.

A Napoli l'idea è stata mettere in rete gli istituti per redistribuire i soldi su progetti condivisi, con un obiettivo semplice: ridurre il divario Nord-Sud a contrasto della dispersione scolastica. Molti dei patti educativi dispiegano i loro benefici nei quartieri periferici, creando spazi di socialità aperti anche alle associazioni e alle famiglie.