Napoli, cosa potrebbe accadere dopo le 21

L'area della città di Napoli interessata dallo stop alla circolazione è la stessa di domenica scorsa. La grande isola pedonale dedicata alla possibile festa scudetto scatta alle 21 di stasera e andrà avanti per tutta la notte, fino alle 2 ed oltre. Tutto dipende dalla Lazio, però: se batte il Sassuolo, il dispositivo verrà revocato già dalle 22.45. Una scelta dettata dal buon senso e come spiegato ieri il Prefettura per non pesare inutilmente su residenti, attività economiche, lavoratori e pendolari. Disposti 91 varchi, presidiati dalle forze dell'ordine. In deroga potranno circolare veicoli che trasportano disabili, mezzi di emergenza e quelli con a bordo operatori dei servizi essenziali. Divieto di sosta e di fermata davanti agli ospedali con pronto soccorso.

Per stasera non cambiano orari e servizi per il trasporto pubblico.

Il piano traffico e sicurezza sarà replicato identico anche domani sera, in concomitanza con Udinese-Napoli che molti vedranno allo stadio Maradona su maxischermi: dunque stop alle auto nelle stesse strade dalle 21 alle 2 del mattino e forse oltre. Anche in questo caso, il divieto verrà meno se la Lazio avrà vinto e se il Napoli dovesse perdere a Udine. Rafforzate le corse di metro, Cumana e funicolari. Lo stesso schema sarà riproposto domenica per Napoli-Fiorentina.

Intanto, a causa del forte vento e forse del carico di festoni per lo scudetto al mercato di via Cervantes uno dei gazebo è stato investito dalla caduta di un palo dell'illuminazione stradale. Una delle venditrici è stata colpita di striscio dalla struttura d'alluminio che ha frenato la caduta del palo. Illese le persone che stavano acquistando frutta e verdura. Sono stati gli stessi venditori, per maggior sicurezza del mercato, a staccare tutti i festoni sugli altri lampioni della strada.