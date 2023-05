Il piano per la festa scudetto

Dopo aver retto al debutto domenica scorsa e aver svolto il suo compito anche ieri sera, il dispositivo per vivere in sicurezza l'attesissima festa scudetto concede una replica anche stasera e con le modalità operative ormai note: maxi-isola pedonale nel centro di Napoli e 91 varchi d'accesso presidiati da gruppi interforze chiamati a garantire l'ordine pubblico e ad impedire l'accesso di auto e moto nella zona rossa. All'interno, oltre che a piedi, ci si potrà muovere con i mezzi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, potenziati per l'occasione.

Non si potrà sostare o parcheggiare davanti agli ospedali dotati di pronto soccorso, mentre sono riconoscibili i punti di assistenza medica d'urgenza montati nelle aree nevralgiche dell'isola pedonale. Le uniche deroghe concesse sono per i mezzi dedicati al trasporto dei disabili, ai veicoli d'emergenza e dei servizi essenziali.

Il piano scatta alle 21 in modalità flessibile: ovvero, se il Napoli vince o pareggia a Udine, si andrà avanti con lo stop alle auto fino alle 2 di notte o comunque fin quando sarà necessario tenere in piedi il sistema messo a punto da Prefettura, Comune e forze dell'ordine. Se invece gli azzurri dovessero essere sconfitti alla Dacia Arena, a quel punto il divieto di circolare decade dalle 22.45. Il medesimo piano rimane confermato per domenica prossima, quando al Maradona arriverà la Fiorentina per quella che potrebbe essere la vera festa di popolo ad accompagnare il terzo scudetto da cucire sulle maglie dei giocatori azzurri.

Dalle ore 21 di oggi, 4 maggio, e fino alle ore 2 del 5 maggio, i varchi di accesso alla viabilità cittadina del porto di Napoli (Molo Beverello, piazzale Immacolatella, Varco Pisacane e Varco Sant'Erasmo) sono chiusi in uscita al traffico veicolare.

*MAPPA DEI TRASPORTI

- TRENITALIA

52 treni in più, per un totale di oltre 12mila posti

biglietteria Napoli Campi Flegrei aperta fino alle 2 di notte

chiuse le stazioni di Napoli Cavalleggeri e Piazza Leopardi

In seguito alla decisione del Comitato sicurezza e ordine pubblico, Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 fino alle 2 di notte per consentire un più agevole deflusso degli spettatori dallo stadio Maradona. 52 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 26 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 26 in direzione Pozzuoli, per un totale di oltre 12mila posti aggiuntivi. Data la portata dell’evento è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall’orario selezionato, sono validi anche per le corse straordinarie. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resta aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte. Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre le stazioni di Piazza Leopardi e Cavalleggeri sono chiuse dalle ore 15.00 e non si effettuerà servizio viaggiatori. Ammesso a bordo solo chi esibisce regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizza i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

- 𝗔𝗡𝗠

Oggi giovedì 4 e domenica 7 Maggio, in relazione agli eventi sportivi del calcio SSC Napoli e in concomitanza alla festa dello scudetto, considerata la straordinarietà degli eventi, il servizio Anm subirà le seguenti modifiche:

🔹 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗮 𝟭: dall’attivazione della ztl, la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

🔸 Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34

🔸Ultima corsa: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

🔹𝗙𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗠𝗲𝗿𝗴𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲: in servizio fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

🔹 𝗕𝘂𝘀: il servizio delle linee 116, 140, 154, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, C31, 204, 254, R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorn.o successivo. Le altre linee termineranno l’esercizio per le ore 19:00

Il servizio bus notturno è sospeso.

🔹𝗔𝗹𝗶𝗯𝘂𝘀: il servizio sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

🔹𝗙𝗶𝗹𝗼𝗯𝘂𝘀 𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗺: servizio sospeso dalle ore 20:00.

🔹𝗣𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 - 𝗖𝗵𝗶𝗮𝗶𝗮𝗻𝗼 - 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲𝗶 𝗲 𝗙𝗿𝘂𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲: aperti fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

🔹𝗣𝗮𝗿𝗰𝗵𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗕𝗿𝗶𝗻: aperto tutta la notte.

🔹𝗔𝘀𝗰𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿𝗶: in funzione fino alle ore 14.00.

🔹𝗔𝗻𝗺 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁: attivi fino alla chiusura degli impianti.

𝗣𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗶 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲/𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗮̀ 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗿𝗲 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶.