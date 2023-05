Fca Services, quattro ore di sciopero a Pomigliano

Quattro ore di sciopero a Pomigliano d'Arco contro la procedura di cessione di un ramo d'azienda di Fca Services che riguarda 28 dipendenti e le attività amministrative e contabili svolte per conto delle compartecipate Iveco e Cnhi. I sindacati si oppongono proclamando l'astensione per domani, giorno in cui è previsto il confronto con l'azienda. Fim Cisl e Fiom Cgil hanno annunciato un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento campano di Stellantis ed un'assemblea a partire dalle 9.

La procedura prevede il trasferimento di 28 lavoratori su un totale di 47 ad una società terza, l'americana Gen Pac, in una nuova sede a Napoli. I sindacati, invece, chiedono che i dipendenti siano assorbiti nel sito di Pomigliano d'Arco, al pari degli altri 19 colleghi e dei 154 di Torino con medesima qualifica già destinati ad essere inglobati nelle compartecipate Iveco e Cnhi. Fim e Fiom ritengono non "accettabile che un'azienda che fa parte del gruppo Stellantis decida di rinunciare alle competenze tecniche e lavorative di 28 persone del sito di Pomigliano, riservando loro un trattamento diverso rispetto ai colleghi di Fca Services Torino" e agli altri 19 colleghi che rimarranno a Pomigliano.