Amalfi, maxi festa per lo scudetto del Napoli

Amalfi, da sempre roccaforte del tifo partenopeo e già da mesi addobbata d'azzurro, ha celebrato la conquista del terzo tricolore del Napoli con un corteo e cori da stadio. Un tripudio di bandiere che non ha certo lasciato indifferenti i tantissimi turisti italiani e stranieri presenti in Costiera. Un fiume di centinaia di persone è partito dalla Valle dei Mulini ed è arrivato fino alla scalinata del Duomo di Sant'Andrea. Poi la festa è proseguita in piazza Municipio con il taglio di due mega torte realizzate per l'occasione. Nel video le immagini dell'evento.