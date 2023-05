Da neonati a giganti: il Royal Club di Londra ha fatto ballare anche la polizia

Mancano pochi giorni a Napoli-Salernitana. Domenico, tifoso azzurro, vive a Londra e vuole festeggiare lo scudetto in compagnia di altri tifosi come lui. Così crea un gruppo whatsapp, lo promuove su Facebook e nel giro di poche ore si ritrova con centinaia di persone iscritte. Democraticamente decidono di chiamarsi Royal Club Parthenope London e già in occasione del derby invadono le strade della capitale britannica, scena che si ripete la notte del 4 maggio, per la festa scudetto. Le immagini fanno il giro del mondo, soprattutto quelle in cui si vedono i poliziotti inglesi ballare insieme a loro.