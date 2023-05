Calcio? No, Torball: così giocano i non vedenti. E a Napoli ci sanno fare

Tre contro tre. Pallone con sonagli, si segna con le mani tirando sotto la corda. E' il Torball, sport nato per aiutare chi aveva perso la vista durante la prima guerra mondiale. L'Istituto Colosimo di Napoli, che accoglie da oltre un secolo ipovedenti e non vedenti, ha ospitato la fase finale della Coppa Italia: ha trionfato Bolzano che in semifinale aveva battuto gli azzurri ai rigori. Ma il successo va oltre il risultato.

Nel servizio le interviste a Rosario Chimenti, direttore del convitto “Paolo Colosimo”, Husam Rawashdeh, presidente del gruppo sportivo “Colosimo”, Sergio Sinigaglia, atleta della squadra, e all'allenatore Sergio Di Donato.