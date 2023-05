Torre del Greco, la scelta per il rilancio

Al centro del Golfo di Napoli, Torre del Greco cerca di ritrovare una sua vocazione, dopo i fasti del passato.

Due i candidati al ballottaggio: Luigi Mennella per il centro sinistra e Ciro Borriello per il centro destra. Una sfida all'ultimo voto, che vede la città, la quarta per numero di abitanti della Campania, divisa in due. La sfida non è solo politica, ma anche culturale.