Scudetto, pronta la torta celebrativa

Ha preparato la prima torta celebrativa per Maradona e gli altri eroi dello scudetto conquistato nel 1987 per “Il Processo del lunedì” di Aldo Biscardi, che andò in onda in diretta da Piazza del Plebiscito. Da allora, quella di Sabatino Sirica, pasticciere di San Giorgio a Cremano, è diventato un rito per gli eventi azzurri tanto che per anni è stato il pasticciere del Napoli. Oggi ha rotto gli indugi a poche ore da Udinese-Napoli, la gara che potrebbe definitivamente regalare il terzo Scudetto al Napoli, e ha approntato il dolce tricolore indossando la maglietta azzurra