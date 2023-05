Tragico schianto in Puglia, morti tre motociclisti irpini

Drammatico scontro nel pomeriggio su una strada tra Foggia e Troia. L'impatto tra una vettura e due moto non ha lasciato scampo ai tre centauri. Le vittime dell'incidente sono Emilio D'Avella, di 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, di 33,di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, di 32, di Ariano Irpino. D'Avella e Mustone erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta. Ferito in modo lieve il conducente dell'auto, una Dacia Duster, con la quale le motociclette sono entrate in collisione per cause da accertare. L'uomo è stato condotto in ospedale a Foggia.