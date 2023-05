Tre Golfi da record, trionfa Jethou

Si è conclusa con la vittoria da record di Jethou la Tre Golfi. Le prime della flotta di cento imbarcazioni partite alle 17 del venerdì sono arrivate stamattina, sabato 13 maggio, poco dopo le 8.30, tutte molto vicine dopo ben 150 miglia.

I primi sei classificati hanno tutti battuto il precedente primato di 16 ore 44 minuti e 13 secondi stabilito nel 2016 da Cippa Lippa 8, il Cookson 50 di Guido Paolo Gamucci.

Il ClubSwan 80 My Song e i cinque ex Maxi72 hanno dato vita a una competizione costante barca contro barca lungo tutto il percorso. Al traguardo di Massa Lubrense, in prossimità di Sorrento, alle 08:35:01 di questa mattina è stato il 77 piedi Jethou di Sir Peter Ogden a precedere Cannonball di Dario Ferrari che ha concluso secondo.