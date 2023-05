La Napoli in festa incanta i turisti: "Siamo arrivati al momento giusto"

Una festa senza fine. L'atmosfera magica per lo scudetto si mescola alle bellezze di Napoli, sempre più presa d'assalto dai turisti. In 400 mila sono arrivati dal Ponte del 25 aprile in poi. Strutture alberghiere sold-out, un indotto previsto da 18 milioni fino al 4 giugno. E largo Maradona sempre più gettonato.