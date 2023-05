Tutela del territorio e rigenerazione urbana, verso le elezioni a Forio

Erosione costiera, smottamenti, frane, rigenerazione urbana, destagionalizzazione del turismo: sono alcuni dei temi della campagna elettorale per la scelta del prossimo sindaco del comune di Forio sull'isola d'Ischia. I candidati sono tre, sostenuti da liste civiche:

Stani Verde:

Insieme per Forio, Progresso per Forio, Forio nel cuore, Passione Forio, Noi per Forio, Forio Democratica, Onda Nuova e Primavera Foriana;

Vito Iacono:

Forio è tua

Pasquale Capuano:

Patto per Forio

Amore per Forio

Uniti si può