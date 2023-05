Al vertice in Prefettura di oggi a Udine è stato varato il piano sicurezza per l'arrivo di oltre 10mila tifosi del Napoli allo stadio “Friuli” per festeggiare la conquista del terzo scudetto.

Nel servizio le interviste a Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine, e Alberto Rigotto, direttore amministrativo dell'Udinese Calcio