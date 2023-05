Udinese - Napoli, fischio d'inizio forse due ore prima delle 20.45

La decisione potrebbe arrivare questa mattina dal Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che ha convocato un tavolo con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza del club friulano. Nessuna delle due società avrebbe chiesto di anticipare la gara ma la gestione dell'afflusso dei tifosi allo stadio, con i supporter azzurri attesi in massa per la partita che potrebbe valere lo scudetto, potrebbe imporre un anticipo di almeno due ore. Anche contro il volere della Lega Calcio, che per ora conferma l'inizio delle ostilità come da calendario alle 20,45 di giovedì 4 maggio. A Napoli, un altro vertice è stato fissato nelle stesse ore di oggi dal Prefetto Claudio Palomba: sarà confermata la "zona rossa", mentre non sono previste corse notturne delle linee della metropolitana cittadina. Questo sia per giovedì che per mercoledì, quando un eventuale mancata vittoria della Lazio, impegnata 24 ore prima contro il Sassuolo, regalerebbe lo scudetto agli azzurri senza neppure giocare.

La società Calcio Napoli sarebbe intenzionata a non far ripartire i propri giocatori al termine della gara di Udine, indipendentemente dall'orario di inizio della partita. Questo, per evitare di intasare l'aeroporto di Capodichino dove, in caso di conquista del tricolore, si riverserebbero i tifosi per accogliere i propri beniamini, come è già stato dopo il successo di Torino contro la Juventus. Gli azzurri potrebbero festeggiare lì, in albergo, per poi rientrare nel fine settimana per la gara contro la Fiorentina al Maradona: un set perfetto per il finale del film di questo campionato