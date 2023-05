"Un aiuto per il Benin". Una richiesta per Osimhen

Il terzo scudetto del Napoli è stato celebrato in tutto il mondo. Anche in Africa, più in particolare in Benin, dove l'associazione “Sorridi Konou Konou Africa”, che ha sede al Secondo Policlinico, porta avanti diversi progetti in favore di donne e bambini. E proprio questi ultimi hanno vestito maglie e mascherine del loro idolo Osimhen e sfidato gli adulti su un campo in terra battuta battendoli per quattro a zero. I membri della onlus hanno realizzato il video con estratti della partita che vi proponiamo nel quale il medico volontario Nunzio Ruggiero si rivolge direttamente ad Osimhen: “Sappiamo che è sensibile di fronte alla difficoltà del suo paese, la Nigeria, e gli proponiamo di aiutare anche noi qui in Benin”