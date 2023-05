Università, protesta per il caro-affitti arriva a Napoli

La protesta per il caro affitti dilaga in tutta Italia e arriva anche a Napoli, nel cortile del dipartimento degli studi umanistici della Federico II.

Gli studenti, stanchi di prezzi esorbitanti per pochi metri quadrati o stanze fatiscenti, piantano delle tende dove portano libri e sacchi a pelo.

I più penalizzati sono i fuorisede e quelli che non possono essere aiutati fino fondo dalle famiglie. La Campania dispone a oggi di 1.520 posti per gli universitari fuori sede, dato tra i più bassi in Italia, ma attende da un anno l'approvazione dei progetti per poter accogliere altri 870 studenti.

Nel servizio le voci degli studenti e le interviste al rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito e al direttore del dipartimento degli Studi umanistici, Andrea Mazzucchi.