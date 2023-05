Napoli-Inter, Osimhen e Rui verso il rientro

E' tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, smaltito l'attacco influenzale che lo aveva colpito nelle ultime ore, vuole esserci nella partita di domenica contro l'Inter, galvanizzata dall'approdo alla finale di Champions. Sarà sfida tra bomber. Il nigeriano, che guida la classifica marcatori con 23 reti, contro l'argentino Lautaro Martinez, secondo con 20 gol.

Chi stringe i denti per scendere in campo è anche Mario Rui, che sta progressivamente recuperando dall'infortunio. Si annuncia anche per domenica un clima di festa con oltre cinquantamila spettatori sugli spalti del Maradona.

Intanto la società nel centro sportivo di Castel Volturno ha illustrato alla stampa il programma del ritiro che per la tredicesima estate consecutiva si terrà a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri saranno in Val di Sole dal 14 al 25 luglio.

Un matrimonio, quello tra il club partenopeo e la località del Trentino, destinato a durare come ha rimarcato il presidente De Laurentiis.