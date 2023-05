"Io non cado nella rete": in 800 a ritmo di rap contro il cyberbullismo

I ragazzi dell'istituto comprensivo “Garibaldi” di Castel Volturno, 800 alunni in tutto, hanno realizzato un video, con il coordinamento del musicista Giancarlo Vorzitelli, dal titolo “Io non cado nella rete”. Il tema è il cyberbullismo, di grande attualità, ancor di più in un territorio difficile. Nel servizio l'intervista a Elisabetta Corvino, dirigente scolastico dell'istituto.