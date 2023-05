E' diventato uno dei luoghi simbolo dell'attesa per lo scudetto del Napoli. E anche alla vigilia della sfida con l'Udinese che potrebbe sancire ufficialmente il terzo tricolore per i partenopei, il murale Maradona nei Quartieri Spagnoli non delude le attese, con una gran folla di tifosi, bandiere e cori. Uno in particolare: “Vinceremo il tricolor!”.