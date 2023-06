Davide Iodice, la vita sul palco

“Nelle cose che faccio cerco un'intensità che riesco a trovare solo nelle problematiche dell'esistenza, del quotidiano” dice il regista e autore Davide Iodice. E nel suo teatro la vita non è mai da un'altra parte, è sul palco. Con l'intensità e la poesia che nascono dalle difficoltà di tutti e creano comunità.

“Pinocchio/che cos'è una persona? Studio n.1, prodotto da Interno 5 e dalla Scuola Elementare del Teatro è solo l'ultimo pezzo di un progetto laboratoriale che da 10 anni coinvolge ragazzi con disabilità fisica o intellettiva, persone con fragilità sociali ed economiche e che oggi vede insieme Campania Teatro Festival, Teatro Trianon, Teatro Stabile di Napoli.

I ragazzi entrano in scena con genitori e tutor, una compresenza che esprime amore totale ponendo domande. Come quella che Pinocchio fa a Geppetto, rimasto nella pancia della balena con sola candela. E dopo?: "Spettacolo non disperante, ma con attesa di futuro, ricorda Iodice, questi ragazzi e le loro famiglie sono maestri, persone che vivono in una società che non è fatta per loro, come non è fatta per i bambini. Sono degli acrobati".