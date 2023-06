In Campania circa 83mila studenti agli esami di maturità. Si comincia col tema di italiano

Le 7 tracce per la prima prova d'esame: "Alla nuova luna" di Salvatore Quasimodo“; Piero Angela e le sue "Dieci cose che ho imparato"; Alberto Moravia con un brano da "Gli Indifferenti"; Federico Chabod e "L'idea di Nazione"; Oriana Fallaci per "Intervista con la storia" ; Marco Belpoliti con "Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp" e una lettera aperta del 2021, all'allora Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sull'esame di maturità.

Anche in Campania la campanella questa mattina è suonata per circa 83000 studenti. Questa volta per annunciare l'inizio degli esami di Stato. Siamo andati, poco prima che scoccasse l'ora d'inizio, in un istituto a Napoli, nel quartiere Vomero a sentire alunni e professori.

Tre le prove, due scritti e una orale come prima della pandemia da Covid, per valutare la preparazione degli alunni e consegnare il meritato e sudato diploma. Si comincia con il tema di Italiano, a seguire la prova sempre scritta del Ministero che varierà a seconda degli indirizzi scolastici: latino al classico e matematica allo scientifico; solo l'inglese al linguistico. La prova orale riguarderà unicamente argomenti svolti effettivamente dagli studenti. I risultati arriveranno per metà luglio.

In Italia complessivamente saranno 536.008 i maturandi. La Campania con 82.742 è la regione con il maggior numero di diplomandi. 44.008 sono quelli delle scuole statali e private tra candidati interni e privatisti della provincia di Napoli. Oltre mille, per l'esattezza 1020, le commissioni chiamate a “vigilare” e valutare i candidati.