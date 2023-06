Nel tempo dei Borbone

Le voci di Lino Guanciale, Gea Martire, Galatea Ranzi, Maddalena Crippa, Giancarlo Ratti ne “Il sogno reale” sezione del Campania Teatro Festival che anche quest'anno indaga, con sguardo ampio e non celebrativo, il tempo dei Borbone. Storie affascinanti, misteriose, a volte paradossali, come “Non dire gatto”, testo di Antonio Marfella letto da Giancarlo Ratti. L'attore spiega di aver accentuato l'aspetto surreale, paradossale, della storia scritta da Marfella.

Un malinconico Carlo di Borbone, segnato da una madre ingombrante e da un padre precipitato nella follia, ha nella caccia il suo sfogo. L'avvistamento del fagiano reale a Procida lo entusiasma, scattano provvedimenti. Ridicoli, come sono in ogni tempo potere e burocrazia, fino allo scientifico sterminio dei gatti, accusati di cacciare i fagiani.

Marfella attinge a Dumas, a vari storici, a documenti ufficiali rintracciati in rete, un po' inventa con sarcasmo. Anche senza i poveri gatti i fagiani latitano.

I felini fortunatamente torneranno in breve a popolare Procida. Carlo, prima di partire per la Spagna dove lo aspetta il trono, nella sua ultima giornata procidana spara all'ultimo fagiano che vola via, libero.