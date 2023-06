"I giardini del verdi pensieri"

A Napoli nel giardino del Dipartimento di Salute mentale di via Adriano sono verdi anche i pensieri. Lo hanno allestito, curandolo per settimane, gli studenti dell'Istituto agrario “Sannino- De Cillis” di ponticelli, con gli ospiti della struttura diretta da Giuseppe Sannino. Le primizie dell'orto sociale e le aiuole fiorite raccontano la storia di una grande amicizia.



L'iniziativa è promossa da Cittadinanzattiva che vede i suoi volontari accanto ai pazienti in attività di autentica inclusione, che trasmettono fiducia e sicurezza in se stessi: la cura del verde ma anche la ristorazione e il teatro.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino le voci di Domenico Ciccarelli, docente dell'Istituto agrario “Sannino-De Cillis”, e di Sunny De Vita, coordinatrice di Cittadinanzattiva Napoli Ovest