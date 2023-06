Ridimensionamento scolastico: Regione e dirigenti pronti a dare battaglia

La Regione è pronta a combattere. Manifestazione in piazza a Roma a settembre, ricorso alla Corte Costiuzionale contro il provvedimento del governo. 120 istituti in Campania perderanno l'autonomia dal 2024: saranno accorpati ad altre scuole, perdendo dirigente scolastico e dirigente amministrativo. Sara' ridimensionato anche il numero di collaboratori scolastici e amministrativi. E con il personale ridotto, alcuni plessi potrebbero rischiare di chiudere.

I sindaci dei comuni delle aree interne lanciano l'allarme: come farà un dirigente a occuparsi di plessi distanti anche un'ora l'uno dall'altro?

E se il numero dei collaboratori sarà tagliato, molti alunni dovranno frequentare le lezioni a chilometri di distanza dalla loro residenza.

Nell'area orientale di Napoli la denuncia dei dirigenti: siamo la zona a più alto tasso di dispersione della regione. Con 392 segnalazioni nell'anno scolastico 2022-2023. 2000 complessivamente i bambini segnalati a Napoli per avere disertato le lezioni. Si parla tanto di contrasto alla povertà educativa, spiegano docenti e volontari, ma il ridimensionamento voluto dal governo sembra andare in tutt'altra direzione.