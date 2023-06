Nuovo codice, vecchi problemi

Le novità più significative riguardano alcol, droga, limitazioni per i neopatentati. È previsto l'inasprimento delle sanzioni per l'uso dei cellulari mentre si è alla guida o per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ma l'intervento più deciso previsto dal disegno di legge che modifica il codice della strada riguarda i monopattini elettrici, che presto potrebbero dover essere immatricolati. Questo vuol dire: targa, assicurazione e uso obbligatorio del casco anche per i maggiorenni.

Le reazioni sono ancora contrastanti. Di certo, equiparare i monopattini agli scooter comporterà un aggravio di costi per le famiglie. Ma ne va della sicurezza: dei pedoni e degli stessi utilizzatori

Nel servizio l'intervista a Alfonso Montella, docente di Sicurezza e Progettazione Stradale all'Università degli Studi di Napoli Federico II