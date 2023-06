Scacco al clan Fabbrocino

il clan Fabbrocino non ha mai smesso di imporre il pizzo nel nolano. A reggere le fila del clan retto un tempo da Mario Fabbrocino detto O' Gravunaro (morto in carcere nel 2019), sarebbe un suo parente, di 67 anni che porta lo stesso nome dello storico capocosca conosciuto anche come boss dei due mondi, per le sue frequentazioni latino americane. Gli uomini della Squadra mobile della questura di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di sei presunti elementi del gruppo criminale. In carcere non solo il nuovo presunto reggente, ma anche luogotenenti ed esattori del clan. L'accusa formulata dalla direzione distrettuale antimafia è quella di aver tentato di estorcere denaro a una ditta che aveva aperto un cantiere edile nel 2019 a San Gennaro Vesuviano. Parenti e fedelissimi del Gravunaro avrebbero continuato a portare avanti gli affari del clan dopo la carcerazione di Mario Fabbrocino. Un sodalizio in piena attività. Nel corso delle indagini della polizia accertata l'operatività del gruppo grazie anche alla disposnibilità di armi da guerra.